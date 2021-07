La definizione e la soluzione di: Proposti per l'elezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Candidati

Curiosità/Significato su: Proposti per l elezione L'Unione ( Elezioni primarie dell'Unione) portano allo svolgimento della prima elezione primaria nazionale mai tentata in Italia, inizialmente prevista per i giorni 8 e 9 ottobre 2005. In seguito 55 ' (4 399 parole) - 23:46, 16 lug 2021

