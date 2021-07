La definizione e la soluzione di: Il principio per il quale si fa qualcosa che un'altra persona dovrebbe fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Sussidiarietà

Curiosità/Significato su: Il principio per il quale si fa qualcosa che un altra persona dovrebbe fare Glossario delle frasi fatte ( Il bel tacer non fu mai scritto) Samuel Beckett ha assunto il significato di aspettare qualcosa che non arriva, e che chi l'aspetta non fa niente per far sì che ciò avvenga. A spizzichi 348 ' (45 861 parole) - 13:03, 19 giu 2021

Altre definizioni con principio; quale; qualcosa; altra; persona; dovrebbe; fare; Principio di oligarchia; Il principio di Ippocrate; Principio di equivalenza; Il principio di Zoroastro; Eroina del Don Pasquale; Movimento artistico al quale aderi anche Paul Klee; L’ama don Pasquale; Il dittongo di Pasquale; Non cè da sperare che impari qualcosa; Realizza qualcosa di nuovo; Si dice mostrando qualcosa; Come qualcosa che non è indispensabile; Colpire violentemente un'altra nave; Portati... da una lingua a un'altra!; Lo è la pianta non parassita che vive su un'altra; Per gli anglofoni... una tira l'altra! ing; Circonda le grandi personalità; Si dice di persona furba e abile; Il personaggio manzoniano che fa rapire Lucia Mondella; Virtù personali; Uomini pubblici che non dovrebbero essere tali!; Non si dovrebbe giudicare un libro... da essa!; Una chiave usata da chi entra dove non dovrebbe entrare; Il piano che dovrebbe fornire una via d'uscita da una situazione difficile; Darsi da fare... per nulla; Materiale che si usava per fare statuette; I soldati con la faretra; A tutti piacerebbe fare i propri; Ultime Definizioni