La definizione e la soluzione di: Un premio per manager. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Bonus

Curiosità/Significato su: Un premio per manager premio nazionale Andrea Fortunato Il premio nazionale Andrea Fortunato è un premio nazionale che viene assegnato annualmente ai più grandi personaggi dello sport italiano, della medicina 15 ' (338 parole) - 23:34, 19 feb 2021

Altre definizioni con premio; manager; Il premio del Festival del cinema di Venezia; Premio per letterati e scienziati; Un premio ambito dalle stelle; Si fa per premio o per affetto; Gabriele ex calciatore, oggi manager della Nazionale; Le hanno attori e manager; Lo combina il manager; Un affare da manager; Ultime Definizioni