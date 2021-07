La definizione e la soluzione di: Pesci spesso di allevamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Pesci spesso di allevamento

Oncorhynchus mykiss (categoria Pesci da allevamento) esemplari di allevamento. Come tutte le trote è un predatore: in acqua dolce si ciba di invertebrati acquatici e terrestri e di Pesci, in mare di Pesci e cefalopodi 10 ' (921 parole) - 23:57, 9 mag 2021