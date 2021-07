La definizione e la soluzione di: Per le luminarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Fiaccole

Curiosità/Significato su: Per le luminarie Luminaria La luminaria è un oggetto di illuminotecnica. Sono dette luminarie tutti gli addobbi luminosi utilizzati sia per i balconi di casa, i presepi, gli alberi 9 ' (1 237 parole) - 10:18, 25 dic 2020

Ultime Definizioni