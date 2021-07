La definizione e la soluzione di: Patto diplomatico non sancito da trattati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : Intesa Cordiale

Curiosità/Significato su: Patto diplomatico non sancito da trattati Trattato di Parigi fra l'Italia e le potenze alleate virtù di trattati o accordi conclusi prima di detta data; la cessione delle isole del Dodecaneso alla Grecia; la cancellazione dei trattati commerciali 25 ' (2 625 parole) - 02:31, 20 giu 2021

Città del patto tra gli stati del blocco sovietico; Patto d'__, accordo fra Italia e Germania del 1939; Iniziali di Trapattoni; Duro, compatto; Il diplomatico del '500 che introdusse il tabacco in Francia; Un messaggio diplomatico; Non manca al diplomatico; Rappresentante diplomatico; La strada dell'antica Roma il cui nome viene collegato al giuramento sancito tra Romolo e Tito Tazio; Ci si siede a quello delle trattative; Ci si siede a quello del­le trattative ; Cosi finisce la trattativa;