La definizione e la soluzione di: Palazzi in comproprietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Condomini

Curiosità/Significato su: Palazzi in comproprieta Carlo Gervasoni stagione successiva e totalizzando 5 gol in 48 partite di campionato. Nel 2006-2007 viene ceduto al Bari in comproprietà in cambio di Anaclerio. A Bari gioca 15 ' (1 001 parole) - 11:55, 27 apr 2021

