La definizione e la soluzione di: Non ci vede bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Miope

Curiosità/Significato su: Non ci vede bene Carmelo bene non si gioca più (in inglese recitare si dice to play e in francese jouer). Carmelo bene inoltre considera la donna poco o nulla femminile, e si vede 150 ' (18 428 parole) - 07:08, 27 giu 2021

Altre definizioni con vede; bene; L'egoista vede solo quello; Si fa per vedere a chi tocca; La telefonata in cui ci si vede; Ingemar, ex-asso svedese dello sci; Fa bene a chi lo beve; Tutto bene... in Inghilterra; Benesseri materiali; Va bene se cade bene; Ultime Definizioni