La definizione e la soluzione di: Se non si usa più, è morta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Lingua

Curiosità/Significato su: Se non si usa piu, e morta Città fantasma ( Città morta) Città fantasma è un termine derivato dalla locuzione in lingua inglese ghost town che definisce una città abbandonata, anche detta città morta. Le cause possono 17 ' (2 053 parole) - 14:23, 24 lug 2021

