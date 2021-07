La definizione e la soluzione di: Non mancano nel fritto misto di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Totani

Curiosità/Significato su: Non mancano nel fritto misto di mare Cucina ascolana (sezione Il fritto misto all'ascolana) altri. Non mancano gnocchi, risotti, minestre, zuppe (specialmente di farro) e la polenta. Sughi tradizionali sono a base di pomodoro, carne di maiale 14 ' (1 776 parole) - 14:30, 29 giu 2021

Altre definizioni con mancano; fritto; misto; mare; Mancano al plagiario; Non mancano nel misto bosco; Non mancano nel presepio; Che mancano di pregio; _ fritto: specialità emiliana; Serve per il soffritto; Ottimo fritto misto giapponese; __ fritto: specialità emiliana; Il ritmo musicale misto di rock e calypso; Non mancano nel misto bosco; Quello misto di pesce è detto anche di paranza; Ottimo fritto misto giapponese; Sistemare un po’ più vicino; Si snoda lungo il mare; Andare all'attacco sul mare; Via __: da Roma porta verso il mare; Ultime Definizioni