La definizione e la soluzione di: In mezzo allo stanzino.

Soluzione 2 lettere : NZ

Curiosità/Significato su: In mezzo allo stanzino Water adattato alla fonetica italiana, dell'inglese water-closet (letteralmente: "stanzino dell'acqua"). Il water è costituito da un vaso di colletta, tipicamente 17 ' (2 204 parole) - 12:05, 26 giu 2021

