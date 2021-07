La definizione e la soluzione di: E’ lunga per chi veglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Notte

Curiosità/Significato su: E’ lunga per chi veglia

Altre definizioni con lunga; veglia; Vasi di forma allungata; Si scrive per non dilungarsi; Brivido prolungato; Un pane allungato; Canta quando si sveglia; Sorvegliante di parchi in Canada e negli Usa; Fuma solo se si sveglia; Uno stacchetto alla radio che permette... di regolare la sveglia; Ultime Definizioni