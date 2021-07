La definizione e la soluzione di: Legno per mobili pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tek

Curiosità/Significato su: Legno per mobili pregiati Impiallacciatura (categoria Lavorazione del Legno) nobilitati) o tranciato di Legno. Questa pratica è stata utilizzata sin dal Rinascimento quando dei mobili in massello di Legno poco pregiato venivano ricoperti 3 ' (469 parole) - 16:01, 14 apr 2021

