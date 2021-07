La definizione e la soluzione di: Invecchia in fusti di rovere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Cognac

Curiosità/Significato su: Invecchia in fusti di rovere Bénédictine un'infusione di zafferano. Invecchia per due anni in fusti di rovere. Presenta un contenuto di alcol intorno al 40% Esso viene ancor oggi prodotto in un palazzo-fabbrica 6 ' (655 parole) - 15:41, 15 dic 2020

Altre definizioni con invecchia; fusti; rovere; Lo è una sostanza invecchiata in dispensa; Invecchiate in dispensa; Invecchia diventando giovane; Locali per l'invecchiamento; Criticare, fustigare; Nelle foglie e nei fusti; Fusti simili a radici; Così viene anche detta la quercia rovere; La provincia di Rovereto; La provincia con Rovereto; Ultime Definizioni