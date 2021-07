La definizione e la soluzione di: Gli animali come le pecore e le mucche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Erbivori

Curiosità/Significato su: Gli animali come le pecore e le mucche Sparagmòs mani nude un animale, sia selvatico che domestico (generalmente mucche o pecore), o più raramente un essere umano, allo scopo di mangiarne le carni crude 1 ' (126 parole) - 07:36, 18 ott 2018

