La definizione e la soluzione di: Gare per velocisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Corse

Curiosità/Significato su: Gare per velocisti Velocista Velocista (atletica leggera), atleta che predilige le Gare di breve distanza. Velocista (ciclismo), ciclista che predilige gli sprint. 173 byte (18 parole) - 04:40, 18 lug 2021

Altre definizioni con gare; velocisti; La tecnica per vogare con un unico remo; Nella storia ce nè anche una volgare; Si cimentano nelle gare; Una macchina per rilegare i libri; Ultime Definizioni