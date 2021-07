La definizione e la soluzione di: Entra in chiesa solo per guardare i quadri!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Ateo

Curiosità/Significato su: Entra in chiesa solo per guardare i quadri! Via Crucis formata da quadri viventi, con attori che recitano indossando abiti di antica fattura e che rievocano la passione del Signore. Tra i vari quadri viventi 18 ' (2 058 parole) - 16:08, 6 apr 2021

Altre definizioni con entra; chiesa; solo; guardare; quadri; Le entrate in ospedale; Quelli che... non c'entrano; Con Lepontine e Retiche formano le Alpi Centrali; Si pagava entrando in città; La chiesa romana con la basilica superiore e inferiore; Una corsia della chiesa; Il diritto relativo alla chiesa cattolica; Chiesa cattolica diffusa in Libano e Siria; Fuma solo se si sveglia; Le fissa la posologia; Puo sentirsi imbarazzato solo dopo pranzo; Può mantenerla solo chi l'ha fatta; Guardare di nascosto; Servono a guardare lontano; Dove guardare per puntare un'arma; Guardare in centro; Orchestrò i Quadri di un'esposizione di Musorgskij; Un dipinto in più riquadri; Fascicoli a righe o a quadri usati dagli studenti; I quadri a scopa; Ultime Definizioni