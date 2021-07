La definizione e la soluzione di: Enea la sposò quando giunse in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Lavinia

Curiosità/Significato su: Enea la sposo quando giunse in Italia Eneide (categoria Opere letterarie in latino) primi sei libri raccontano la storia del viaggio di Enea da Troia all'Italia, mentre la seconda parte del poema narra la guerra, dall'esito vittorioso 115 ' (11 805 parole) - 09:31, 12 lug 2021

Altre definizioni con enea; sposò; quando; giunse; italia; Appaiono nell'albero genealogico; Un'insalata eterogenea; Se è genealogico non si addobba; Enea senza testa; Il patriarca che sposò Rebecca; Il Baldwin che sposò Kim Basinger; Atamante la sposò in seconde nozze; Il Ciano che sposò Edda Mussolini; Quando fa i calcoli sono dolori!; Si effettua quando l'obiettivo non è visibile; Quando è fatta, capo ha; Quando suona si sbraccia; Lo raggiunse Amundsen; Le consonanti in Italia; Marca di tè italiana; Città laniera italiana; Il Killa rapper italiano;