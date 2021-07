La definizione e la soluzione di: Un duro ostacolo per i minatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Roccia

Curiosità/Significato su: Un duro ostacolo per i minatori Un luogo chiamato libertà Scozia, ed ha come protagonista Mack, minatore ventenne con in mente degli ideali di giustizia ed equità per i suoi colleghi, che entra subito in contrasto 14 ' (2 015 parole) - 15:49, 15 lug 2021

Altre definizioni con duro; ostacolo; minatori; E’ duro per chi ci vive; Un cane da caccia dal pelo duro e ispido; I rossi frutti come i duroni; Farina che si ottiene dal grano duro; Ostacolo, oggetto tra i piedi; Ostacolo da concorso ippico; Un ostacolo ippico; Un ostacolo per chiudere il recinto; Romanzo di Émile Zola sui minatori fra; Vi scavano i minatori; Gare con eliminatorie; Popolo di minatori e artigiani; Ultime Definizioni