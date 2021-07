La definizione e la soluzione di: Il dolce far nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ozio

Curiosità/Significato su: Il dolce far nulla Anisetta Stone e Joe Pesci, mentre proprio quest'ultimo narrava infastidito il dolce far nulla dei capi mafia mentre sorseggiavano anisetta. L'anisetta viene anche 5 ' (661 parole) - 23:16, 29 gen 2021

