La definizione e la soluzione di: La città siciliana in cui nacque Archimede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Siracusa

Curiosità/Significato su: La citta siciliana in cui nacque Archimede Isola di Ortigia (sezione In epoca romana) romani riuscirono ad entrare nella città e a conquistarla quartiere dopo quartiere. La storia ci ha narrato di come Archimede venne ucciso per errore da un 61 ' (7 183 parole) - 10:31, 7 lug 2021

