La definizione e la soluzione di: In cima all'Himalaya. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HI

Curiosità/Significato su: In cima all Himalaya Himalaya vedi Himalaya (disambigua). Coordinate: 28°00'N 82°00'E? / ?28°N 82°E28; 82 L'Himàlaia o Himalaya (AFI: /i'malaja/ o, meno precisamente, /ima'laja/; in sanscrito 24 ' (3 018 parole) - 17:30, 10 lug 2021

