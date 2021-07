La definizione e la soluzione di: Si azionano per arrestare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Freni

Curiosità/Significato su: Si azionano per arrestare Guerra d'Etiopia uno studio per una campagna militare contro l'Etiopia. Per prima cosa fu mobilitato tutto l'apparato propagandistico fascista, per far sì che il paese 181 ' (25 033 parole) - 03:10, 14 lug 2021

