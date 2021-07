La definizione e la soluzione di: Avversari in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Nemici

Curiosità/Significato su: Avversari in guerra Prima guerra mondiale Disambiguazione – "Grande guerra" rimanda qui. Se stai cercando il film del 1959 diretto da Mario Monicelli, vedi La grande guerra. La prima guerra mondiale fu un 204 ' (25 431 parole) - 00:16, 22 lug 2021

Altre definizioni con avversari; guerra; Le avversarie delle streghe; Surclassare l’avversario; Gli avversari dei Ghibellini; Ostacolare il tiro avversario a biliardo; I pellirosse dissotterravano quella di guerra; Tuonano in guerra; Accoglie i Caduti di guerra; Il dio greco della guerra; Ultime Definizioni