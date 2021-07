La definizione e la soluzione di: __ in anno licet insanire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Semel

Curiosità/Significato su: __ in anno licet insanire Semel in anno licet insanire La locuzione latina Semel in anno licet insanire, tradotta letteralmente, significa una volta all'anno è lecito impazzire ("uscire da se stessi"). Il concetto 1 ' (167 parole) - 15:45, 28 giu 2020

