La definizione e la soluzione di: Volontariamente chiuso in casa, per timore di uscire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Rintanato

Curiosità/Significato su: Volontariamente chiuso in casa, per timore di uscire Disastro di Cernobyl' evacuazione degli operai del vicino cantiere del nuovo sarcofago per alcuni giorni, per il timore che il crollo avesse coinvolto anche parti del sarcofago stesso 174 ' (19 529 parole) - 18:53, 25 lug 2021

