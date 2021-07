La definizione e la soluzione di: In un velivolo ciascuna delle parti che possono imprimerne una rotazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : Superficie Di Governo

Curiosità/Significato su: In un velivolo ciascuna delle parti che possono imprimerne una rotazione

