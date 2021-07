La definizione e la soluzione di: Una donna in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Suora

Curiosità/Significato su: Una donna in convento convento di Nostra donna La chiesa e il convento di Nostra donna sono sorti a Mondovì, in Piemonte, tra il 1470 ed il 1480 su di un antico oratorio in cui si venerava un'immagine 4 ' (471 parole) - 20:25, 24 giu 2021

