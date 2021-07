La definizione e la soluzione di: Tenuto in gran conto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Stimato

Curiosità/Significato su: Tenuto in gran conto El Cid passò a García Ordóñez, conte di Nájera. Per alcuni anni il Cid fu Tenuto in gran conto alla corte di Alfonso, che nel luglio del 1074 gli concesse la mano 26 ' (3 354 parole) - 15:57, 26 giu 2021

Altre definizioni con tenuto; gran; conto; Un diario tenuto su Internet; Argomento sostenuto con fallacia e capziosità; Fenolo ottenuto dal catrame di legno di faggio; Portare un contenuto da un contenitore all'altro; Grande giureconsulto bolognese; Grandi depositi montani; Grande pittore fiammingo del ’400; Il Rafael grande tennista; Un codice del conto corrente; Impertezione di poco conto; Un contorno da zampone; Una voce del conto; Ultime Definizioni