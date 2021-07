La definizione e la soluzione di: Strada in pendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Salita

Curiosità/Significato su: Strada in pendenza indicano la pendenza con una percentuale. Il termine pendenza è un termine usato anche in geometria analitica. La pendenza m {\displaystyle m} in un particolare

