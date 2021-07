La definizione e la soluzione di: La santa che viene invocata come protettrice della vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Lucia

Curiosità/Significato su: La santa che viene invocata come protettrice della vista santa Lucia vergini menzionate nel Canone romano e per tradizione è invocata come protettrice della vista a motivo dell'etimologia latina del suo nome (Lux, luce) 65 ' (7 640 parole) - 15:11, 23 lug 2021

