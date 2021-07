La definizione e la soluzione di: Può far sbadigliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Noia

Curiosità/Significato su: Puo far sbadigliare Heidi (serie animata 1974) pelandrone e dormiglione, il cane passa le sue giornate a dormire, sbadigliare o mangiare lumache. Tuttavia all'occorrenza si renderà sempre utile, 33 ' (4 607 parole) - 21:06, 23 lug 2021

