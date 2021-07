La definizione e la soluzione di: Prodotti come bignè e cannoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Dolciumi

Curiosità/Significato su: Prodotti come bigne e cannoli Crema pasticcera come guarnizione o farcitura per torte, pan di spagna, cannoli, bignè e svariati altri Prodotti di pasticceria. Ne esistono molte varianti: la crema diplomatica 2 ' (243 parole) - 15:54, 28 feb 2021

Nel gelato e nel bignè; Bignè con la cioccolata;