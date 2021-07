La definizione e la soluzione di: Prigione per volatili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Gabbia

Curiosità/Significato su: Prigione per volatili Forte di Fenestrelle (sezione Prigione di Stato) come Prigione e luogo di detenzione: la fortezza, al naturale e sempre attivo ruolo di deterrente militare, aggiunse, quindi, quello di Prigione per criminali 57 ' (6 771 parole) - 12:24, 20 mag 2021

Altre definizioni con prigione; volatili; Prigione realizzata scavando nella roccia; La prigione in Questura; Fuggiti di prigione; Apre le porte della prigione; Gabbione per volatili; Volatili di poco cervello; Vi si allevano galline e altri volatili da cortile; I volatili portatori di messaggi __ viaggiatori; Ultime Definizioni