La definizione e la soluzione di: Precedono C e D. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AB

Curiosità/Significato su: Precedono C e D Calendario giuliano (categoria Usi e costumi dell'antica Roma) a date che Precedono il 4 d.C., anno in cui si è stabilizzata la convenzione dell'anno bisestile quadriennale, infatti dal 45 a.C. al 4 d.C. gli anni bisestili 18 ' (2 155 parole) - 18:56, 19 lug 2021

Altre definizioni con precedono; Ci precedono in Francia; Ci precedono in amicizia; Le scuole che precedono il liceo classico; Precedono il re nel carcere; Ultime Definizioni