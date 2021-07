La definizione e la soluzione di: La pari in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OT

Curiosità/Significato su: La pari in porto porto Ceresio 1853 Abitanti censiti Il comune di porto Ceresio ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 2.959 abitanti. Nel censimento del 6 ' (546 parole) - 15:17, 17 lug 2021

Altre definizioni con pari; porto; Non cè da sperare che impari qualcosa; Base senza pari; Sono pari in Roma; Il centro di Parigi; Un porto dell'Iraq; Il trasporto dei tronchi sui fiumi; Un Porto del Canale di Suez; Un aeroporto vicino a Londra; Ultime Definizioni