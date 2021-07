La definizione e la soluzione di: I Paesi Bassi.. in auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NL

Curiosità/Significato su: I Paesi Bassi.. in auto Targhe d'immatricolazione dei Paesi Bassi Le targhe d'immatricolazione dei Paesi Bassi, di cui esistono diversi tipi, dal 1978 hanno nella maggior parte dei casi un fondo giallo riflettente con 40 ' (2 313 parole) - 15:09, 7 lug 2021

Altre definizioni con paesi; bassi; auto; La città più popolosa dei Paesi Baschi; Paesi come Svezia e Danimarca; Così sono detti certi paesi lontani e fascinosi; Il capoluogo dei Paesi della Loira; Le hanno alti e bassi; Gentaglia dei bassifondi; Ribassi di prezzi; Jaco, grande bassista jazz e fusion; Quelle dell'auto sono gommate; L'autore de Il corvo; Un nobile... di campagna autoritario e violento; La tengono gli automobilisti in Inghilterra; Ultime Definizioni