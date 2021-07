La definizione e la soluzione di: Non cè da sperare che impari qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Testone

Curiosità/Significato su: Non ce da sperare che impari qualcosa Lingua esperanto - voce; amico; anche) dallo spagnolo: esperi, gauco, sombrero, toreadoro (sperare, gaucho, sombrero, torero) dal portoghese: saudado (saudade) dalle lingue 120 ' (12 411 parole) - 16:48, 16 lug 2021

Altre definizioni con sperare; impari; qualcosa; Induce a sperare; Fa sperare nel bel tempo; Fanno disperare i cani; Realizza qualcosa di nuovo; Si dice mostrando qualcosa; Come qualcosa che non è indispensabile; Stare per fare qualcosa essere in __; Ultime Definizioni