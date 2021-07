La definizione e la soluzione di: In moltissimi casi indica una contrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : Accento Circonflesso

Altre definizioni con moltissimi; casi; indica; contrazione; La sua farina nutre moltissimi bambini; Uno Stato caucasico; Lo sono le buone occasioni; I Caucasici di Grozny; Lo sono sovente i casi; Indica chi non c'è più; Indicatori di pressione; La sigla usata per indicare l'acido ribonucleico; Indicano i passaggi pedonali; Un'improvvisa contrazione muscolare; Contrazione nervosa; Rapida contrazione; Contrazione involontaria; Ultime Definizioni