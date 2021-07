La definizione e la soluzione di: Il locale per il custode del palazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Portineria

Curiosità/Significato su: Il locale per il custode del palazzo palazzo Pitti palazzo Pitti è un imponente palazzo rinascimentale di Firenze. Si trova nella zona di Oltrarno, a breve distanza da Ponte Vecchio. Il nucleo originale 32 ' (3 771 parole) - 22:40, 22 lug 2021

