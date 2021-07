La definizione e la soluzione di: I fuori quota della squadra Under 21. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Over

Curiosità/Significato su: I fuori quota della squadra Under 21 Gianluigi Donnarumma (categoria Calciatori della Nazionale italiana) nell'Italia Under-21 e poi nella nazionale maggiore, divenendone velocemente titolare. A livello individuale, con i club è stato inserito nella squadra dell'anno 42 ' (3 402 parole) - 02:17, 28 lug 2021

