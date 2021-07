La definizione e la soluzione di: Era venerato in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ibis

Curiosità/Significato su: Era venerato in Egitto Seth (sezione Seth nel Secondo periodo intermedio e in epoca ramesside) contro di lui per il trono d'Egitto. Durante queste battaglie, Seth era associato all'Alto Egitto, Horus al Basso Egitto. Nella Disputa tra Horus e Seth 23 ' (2 849 parole) - 14:06, 19 lug 2021

