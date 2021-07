La definizione e la soluzione di: Detto di farmaco da usare per inspirazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Inalante

Curiosità/Significato su: Detto di farmaco da usare per inspirazione nella sedicesima descrive in una donna la generazione di lesioni durante l'atto di inspirazione ed espirazione, attribuile ad idropisia del petto o più

Altre definizioni con detto; farmaco; usare; inspirazione; Operaio addetto al gas di città; Così viene detto l'abbigliamento...non impegnativo; Un detto proverbiale; Il ramo con foglie intrecciate che viene benedetto; Tipo di farmaco da assumere per via orale; Un farmaco come il laudano; Ormone usato come potente farmaco; Un farmaco potente tranquillante; Può causare un esaurimento nervoso; L'arte di usare al meglio le parole; Usare, adoperare; Causare o suscitare qualcosa; Si dilata nell'inspirazione; Ultime Definizioni