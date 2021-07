La definizione e la soluzione di: Si conservano in barili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Alici

Curiosità/Significato su: Si conservano in barili Barile (Italia) del XV secolo da esuli albanesi in fuga dalle persecuzioni turco-ottomane. Gli abitanti da oltre cinque secoli conservano l'uso corrente della lingua arbëreshe 20 ' (2 500 parole) - 04:32, 13 lug 2021

