La definizione e la soluzione di: Città toscana famosa per le cave di marmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Carrara

Curiosità/Significato su: Citta toscana famosa per le cave di marmo toscana cercando altri significati, vedi toscana (disambigua). La toscana (AFI: /tos'kana/) è una regione italiana a statuto ordinario di 3 668 333 abitanti, situata 153 ' (15 612 parole) - 17:00, 24 lug 2021

Altre definizioni con città; toscana; famosa; cave; marmo; Operaio addetto al gas di città; Città dell'Unione Indiana; Città del Calvados; Città sulla Loira; Importante zona costiera e pianeggiante toscana; Cialda toscana arrotolata di farina di castagne; Una nota zuppa contadina toscana; In Toscana ci sono quelle Metallifere; Jeanne d'__ famosa come la pulzella dOrléans; La Carla famosa danzatrice; La città della California con la famosa Stanford University; L’hanno resa famosa due bronzi; Un rifugio da cavernicoli; La band più legata a Nick Cave; Antro cavernoso; Studioso delle caverne naturali; Antica iscrizione funeraria su bronzo o marmo; Figure di marmo; Vi cadono le marmotte; I Toscani del marmo; Ultime Definizioni