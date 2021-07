La definizione e la soluzione di: Si adopera in Russia per preparare il tè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Samovar

Curiosità/Significato su: Si adopera in Russia per preparare il te Episodi di Grey's Anatomy (settima stagione) (sezione Con te rinasco) Arrivate all'ospedale tutto il team si adopera per cercare di salvare la vita a Callie e al bambino, ma Lucy si dimostra inadeguata come ginecologa e Webber 83 ' (10 852 parole) - 06:24, 30 mar 2021

Lo adoperano i fantini per incitare i cavalli; Usare, adoperare; Può pungere chi l'adopera; Utilizzando, adoperando; Titolo che spettava all'imperatrice di Russia; Lo stretto fra Russia e Alaska; Il regista inglese che diresse Sean Connery in A 007, dalla Russia con amore; Un bollitore di acqua per il té usato in Russia; Un succo per preparare bibite; Utensile da cucina per preparare il pesto; Servono a preparare la fibra tessile per il telaio; Preparare all'uso un programma o un dispositivo;