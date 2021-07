La definizione e la soluzione di: Le consonanti in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TL

Curiosità/Significato su: Le consonanti in Italia Consonante delle consonanti che fungono da nucleo di sillaba (per esempio nello sloveno Trst, "Trieste". Nell'alfabeto fonetico internazionale una consonante sillabica 7 ' (851 parole) - 11:34, 22 apr 2021

Altre definizioni con consonanti; italia; Le consonanti di Zama; Le consonanti di Giove; Dire senza consonanti; Come senza consonanti; Marca di tè italiana; Città laniera italiana; Il Killa rapper italiano; Una gaffe all'italiana; Ultime Definizioni