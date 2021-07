La definizione e la soluzione di: Le zone attrezzate per i militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Basi

Curiosità/Significato su: Le zone attrezzate per i militari Guerra civile spagnola (sezione Le operazioni militari) abituata alle sollevazioni militari; normalmente la classe politica liberale chinava la testa di fronte alle richieste dei militari e le ribellioni tendevano 274 ' (37 381 parole) - 17:18, 17 lug 2021

