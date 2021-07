La definizione e la soluzione di: In villa e in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Curiosità/Significato su: In villa e in citta villa villa: la villa urbana, che era una residenza di campagna che poteva essere facilmente raggiunta da Roma (o da un'altra città) per una notte o due, e 14 ' (1 615 parole) - 10:01, 12 ago 2020

