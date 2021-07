La definizione e la soluzione di: Vengono alle mani per il freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Geloni

Curiosità/Significato su: Vengono alle mani per il freddo Personaggi di Romanzo criminale ( Il freddo) del freddo che egli passerà immediatamente al commissario, il quale la utilizzerà per trovarlo e per indurlo a parlare, inutilmente poiché il freddo, una 79 ' (11 065 parole) - 14:01, 26 mag 2021

